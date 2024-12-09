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Комментатор рассказал, что нужно «Спартаку» для чемпионства

Орлов: если «Спартак» доверится Станковичу, то станет чемпионом

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что московский «Спартак» имеет шансы стать чемпионом России, если доверится главному тренеру Деяну Станковичу. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Если ему дадут работать, конечно, он станет чемпионом. Я думаю, что он способен довести команду до титула», — выразил мнение Орлов.

В статусе лидера РПЛ первую часть чемпионата завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее экс-наставник «Зенита» заявил, что тренер «Спартака» Станкович приехал в Россию ради денег.

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