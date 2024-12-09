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Мать украинского экс-игрока «Локомотива» не знает, что ее сын приехал в оккупированную ВСУ Суджу

Мать украинского экс-игрока «Локомотива» Алиева: не знаю, что мой сын в Судже

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aliev_sasha8/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мать бывшего игрока московского «Локомотив» и сборной Украины Александра Алиева (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявила, что ей ничего неизвестно о том, что ее сын приехал в оккупированнуя ВСУ Суджу, передает РИА Новости .

«Мне об этом ничего не известно», — сказала мать игрока.

Ранее в соцсетях появился ролик, на котором Алиев одет в камуфляж, бронежилет и каску. Он позирует на фоне магазина в Судже и приглашает сотрудников российских спецслужб приехать и арестовать его.

Алиев, родившийся в Хабаровске, выступал за московский «Локомотив» в 2010 году. В составе железнодорожников он провел 27 матчей, в которых забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Однако уже в следующем сезоне игрок вернулся в киевское «Динамо». В 2021 году Алиев завершил игровую карьеру.

2 ноября Алиева внесли в список террористов и экстремистов.

Ранее МВД объявило в розыск Алиева.

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