Призывавший убивать курян Алиев объявлен в розыск

Карточка бывшего футболиста сборной Украины Александра Алиева появилась в базе розыска МВД России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
«Александр Александрович Алиев, 03.02.1985. Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.
Статья, по которой он разыскивается, не указана.
30 августа Алиев выложил видео в своих социальных сетях, в котором призвал ВСУ «продвигаться вперед и убивать мирное население».
«Хочу обратиться к тем, кто на передовой. Пацаны, берегите себя, продвигайтесь вперед. Убивайте мирное население», — сказал Алиев.
В конце августа в отношении Алиева было возбуждено уголовное дело из-за призывов к убийству на территории Курской области.
Футболист перешел из киевского «Динамо» в московский «Локомотив» в 2010 году. За железнодорожников уроженец Хабаровска провел 27 матчей, в которых забил 15 голов и отдал пять результативных передач.
Ранее живущая в РФ мать футболиста Алиева отреагировала на его призыв убивать курян.