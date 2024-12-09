Экс-футболист: если моя супруга начнет вякать про «Спартак», я дам ей по балде

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о своем отношении к супруге экс-владельца красно-белых Леонида Федуна Зареме Салиховой, передает Sport24.

«Без Федуна и Заремы стало лучше? Федун тратил свои деньги. Если моя супруга начнет вякать про «Спартак», я дам ей по балде и скажу, что развожусь. А Федун это слушал», — сказал Ловчев.

Летом 2022 года компания «Лукойл» выкупила 100% акций красно-белых, а Леонид Федун покинул пост президента клуба и вышел из состава совета директоров. Он владел командой с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами (2016/17) и завоевали Кубок страны (2021/22).

«Краснодар» завершил 2024 год в статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ). В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее «Спартак» назвали сильнейшей командой РПЛ.