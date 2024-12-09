В Госдуме заявили, что российским спортсменам нельзя возвращаться в нейтральном статусе

Депутат Государственной думы России Вячеслав Фетисов заявил, что российским атлетам нельзя возвращаться на международные соревнования в нейтральном статусе, передает РИА Новости.

«Рано или поздно мы вернемся на международные старты. Но в нейтральном статусе возвращаться нельзя. Мое мнение: только под флагом и гимном», — сказал Фетисов.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

5 декабря стало известно о том, что российские пловцы получили нейтральный статус для выступления на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

Ранее россиянам запретили покупку билетов на Australian Open.