Экс-президент «Локомотива» назвал имя форварда, который спасет команду

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов критически высказался об игре нападающих команды и назвал имя футболиста, которого необходимо приобрести. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Нужно обязательно усиливать линию атаки. Я уже как-то говорил, что Воробьев и Сулейманов, к сожалению, не уровень стартового состава. Нужен высокий, напористый, забивной форвард. «Локомотиву» нужно подписать Даку», — заявил Наумов.

«Краснодар» завершил 2024 год в статусе лидера РПЛ. В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее экс-футболист назвал фаворита гонки за чемпионство в РПЛ.