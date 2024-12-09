Экс-футболист назвал фаворита гонки за чемпионство в РПЛ

Бывший футболист Валерий Кечинов назвал московский «Спартак» главным претендентом на чемпионство в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Нас ждет большой перерыв, команды будут долгое время на сборах. Пока не понятно, кто в каком состоянии выйдет. Думаю, что матч «Спартак» — «Зенит» может стать ключевым в чемпионате. Предпочтение в гонке за первое место отдал бы «Спартаку», — заявил Кечинов.

«Краснодар» завершил 2024 год в статусе лидера РПЛ. В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

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