В РПЛ назвали лучший гол первой части сезона

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев назвал гол колумбийского нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче с «Крыльями Советов» лучшим в первой части текущего сезона. Его слова приводит ТАСС.

«Лучший гол? Наверное, я бы отметил гол нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче с «Крыльями Советов», — заявил Алаев.

«Краснодар» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Самара Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 42-й минуте счет открыл колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. Он пробил с 35 метров и перекинул голкипера самарцев Ивана Ломаева. На 49-й минуте преимущество удвоил бразильский защитник Диего Коста. Один мяч самарцам отыграть удалось — чилиец Томас Гальдамес отличился на 89-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Краснодар» завершил 2024 год в статусе лидера РПЛ. В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее стали известны условия дополнительных выплат за лучшего бомбардира РПЛ.