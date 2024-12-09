Стали известны условия дополнительных выплат за лучшего бомбардира РПЛ

Московский «Спартак» доплатит нидерландскому «Твенте», если костариканец Манфред Угальде продолжит показывать такую высокую результативность. Об этом сообщает Metaratings.

В случае, если Угальде наберет 25 очков за сезон по системе «гол+пас», «Твенте» получит от красно-белых 1 млн евро. В первой части сезона футболист набрал 19 баллов — 16 голов и три результативные передачи.

Угальде отличился в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН». В матче 16-го тура он оформил дубль в игре с «Краснодаром» (3:0), за тур до этого Угальде оформил покер в матче с московским «Локомотивом» (5:2), а в 14-м туре футболист сделал дубль в матче с «Акроном» (4:0).

«Спартак» после 18 туров национального первенства замыкает тройку лучших в турнирной таблице. В активе подопечных Деяна Станковича 37 баллов, команда на два очка отстает от лидирующего петербургского «Зенита», который свой матч еще не сыграл. Нижегородский клуб идет на 12-й строчке, набрав 16 баллов.

В следующем туре РПЛ, который состоится уже весной 2025 года, «Спартак» 2 марта дома примет «Оренбург».

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