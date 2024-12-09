Семин заявил, что «Спартак» является фаворитом РПЛ

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что «Спартак» является главным претендентом на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«На сегодняшний момент в лиге нет явного лидера. Есть шесть команд, которые будут до последнего претендовать на титул. Из шести этих команд, на мой взгляд, более предпочтителен «Спартак», — сказал Семин.

«Краснодар» завершил 2024 год в статусе лидера РПЛ. В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее экс-футболист Валерий Кечинов назвал фаворита гонки за чемпионство в РПЛ.