Футболист Орозко покинул «Крылья Советов»

Самарские «Крылья Советов» на своем официальном сайте объявили, что у аргентинского полузащитника Франко Орозко истек срок арендного соглашения и он покидает команду.

«Мы благодарим Франко за его профессионализм и самоотдачу в каждом матче! Искренне желаем успехов и удачи в дальнейшей карьере», — написано в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что Орозко вернется в клуб, чьим воспитанником он является, — аргентинский «Ланус».

В составе «Крыльев Советов» аргентинец забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу в 27 встречах.

«Краснодар» завершил 2024 год в статусе лидера РПЛ. В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

«Крылья Советов» занимают 10-е место, набрав 18 баллов за 18 встреч. В первом весеннем туре чемпионата России самарцам предстоит сыграть в гостях против лидера — «Краснодара».

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