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Жена Федуна посоветовала «Зениту» вернуть в состав «легенду компьютерных игр»

Зарема Салихова о «Зените»: может, им стоит вернуть легенду компьютерных игр

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, предложила петербургскому «Зениту» вернуть в команду Александра Кокорина, передает Metaratings.ru.

«Может, «Зениту» стоит вернуть легенду российского футбола и компьютерных игр — Кокорина. Без него в столетие клуба будет нелегко. Тем более без технической поддержки в виде «Оренбурга», «Урала», «Сочи» совсем не то», — сказала Салихова.

Первую часть чемпионата в статусе лидера завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым. «Акрон» занимает девятую строчку, набрав 22 балла.

Ранее Артем Дзюба выложил видео празднования после победы над «Зенитом».

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