Дзюба выложил видео празднования после победы над «Зенитом»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в своем Telegram-канале выложил видеозапись празднования из раздевалки команды после победы над петербургским «Зенитом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

На кадрах футболисты спели песню «Седая ночь».

Встреча 18-го тура РПЛ завершилась со счетом 2:1 в пользу тольяттинцев.

На десятой минуте матча счет открыл футболист «Акрона» Стефан Лончар. Через 11 минут Андрей Мостовой счет сравнял, но Артем Дзюба перед самым перерывом вновь вывел «Акрон» вперед, установив окончательный счет матча. На 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок «Акрона» Кирилл Данилин.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Первую часть чемпионата в статусе лидера завершил «Краснодар. В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым. «Акрон» занимает девятую строчку, набрав 22 балла.

Ранее Дзюба повторил достижение Александра Кержакова в чемпионате России.