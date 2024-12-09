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Игру «Локомотива» и «Динамо» назвали брожениями

Тренер Гладилин: сложно понять «Динамо» и «Локомотив»

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Московские «Динамо» и «Локомотив» не показывают стабильных результатов из-за того, что в командах не сформирован костяк игроков. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин.

«Честно говоря, сложно понять эти команды. Там много молодых футболистов, но я не вижу, что появился какой-то костяк – что у одной команды, что у другой. У них большая ротация. Пока не появится костяк, что сейчас произошло у «Спартака», пока не будет ротации только из-за травм или кондиций футболистов, игра не пойдет. Сейчас — брожения: то выиграли, то проиграли, то ничья. Это происходит из-за того, что нет сыгранности», — убежден Гладилин.

По итогам осенней части розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2024/25 «Динамо» и «Локомотив» набрали по 35 очков и занимают четвертое и пятое места в турнирной таблице соответственно. Они на два балла отстают от идущего третьим «Спартака» и на четыре — от «Краснодара» и «Зенита». В последнем перед паузой туре «Локомотив» сыграл нулевую ничью с «Краснодаром», а «Динамо» разгромило «Химки» 4:1.

Ранее Гладилин назвал «Спартак» самой сильной командой чемпионата России.

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