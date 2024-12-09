В Татарстане рассказали о флагмане среди выпускников местной судейской школы

Школа футбольного арбитра при Федерации футбола Республики Татарстан выпустила арбитра ФИФА Надежду Горинову. Об этом «Реальному времени» рассказал вице-президент федерации, делегат матчей Премьер-лиги Радик Ахмадуллин.

По его словам, она решила попробовать себя в роли судьи еще в те времена, когда играла в женской команде «Мирас». Вице-президент федерации отметил, что в идеале молодые девушки и парни должны приходить в судейство, если они не смогли попасть в профессиональный футбол.

«К сожалению, сейчас из футбола к нам приходят единицы — во многом из-за негатива, который сегодня создан вокруг судейства. Но Школа футбольного арбитра при Федерации футбола РТ ежегодно набирает слушателей, регулярно пополняя судейский корпус республики», — сказал Ахмадуллин.

В конце ноября сообщалось, что российский судья Сергей Иванов отработал главным арбитром на матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Кадисией». Встреча, которая состоялась на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, завершилась с результатом 2:1 в пользу «Аль-Кадисии». Счет в матче открыл португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который отличился на 32-й минуте с передачи Мохамеда Симакана.

Ранее стало известно, что арбитр был отстранен из-за оскорблений «Ливерпуля» и тренера Клоппа.