Арбитр был отстранен из-за оскорблений «Ливерпуля» и тренера Клоппа

В социальных сетях появилось видео, на котором арбитр Дэвид Кут оскорбляет «Ливерпуль» и бывшего тренера команды Юргена Клоппа. Информацию об этом опубликовал журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

Во время ролика Кут, который был резервным арбитром на одном из матчей команды, заявил, что мерсисайдцы «сыграли дерьмово». Когда его спросили, что он думает о Клоппе, судья сказал: «Мудак, полный мудак». Сказано это было в разговоре с друзьями, и неизвестно, когда именно был записан этот ролик.

«Помимо того, что он разносил мою работу в их матче с «Бернли» во время локдауна, он обвинял меня во лжи. Я не заинтересован в общении с такими высокомерными людьми, так что я делаю все возможное, чтобы не говорить с ним», — добавил он.

PGMOL, организация, отвечающая за судейство в Англии, сообщила, что проводит проверку инцидента, а Кут был отстранен до конца разбирательств.

Клопп тренировал английский «Ливерпуль» с 2015 года. После окончания сезона-2023/2024 на этом посту его сменил нидерландский специалист Арне Слот. Под руководством Клоппа «красные» выиграли Английскую премьер-лигу, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.

Ранее РФС и УЕФА обсудили будущее российских клубов.