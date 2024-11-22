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Российский арбитр отработал на матче команды Роналду

Российский арбитр Иванов рассудил матч «Аль-Насра» с Роналду

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Российский судья Сергей Иван отработал главным арбитром на матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Кадисией».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, завершилась с результатом 2:1 в пользу «Аль-Кадисии». Счет в матче открыл португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который отличился на 32-й минуте с передачи Мохамеда Симакана. Соперники сравняли через пять минут благодаря голу Хулиана Киньонеса. Победный мяч в этой встрече забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

Иванов по ходу матча показал четыре желтые карточки.

14 сентября 2024 года еще один российский арбитр — Сергей Карасев — работал на матче «Аль-Насра».

Для «Аль-Насра» это поражение стало первым в сезоне саудовского чемпионата, до этого команда одержала шесть побед и четыре раза сыграла вничью. Клуб занимает третье место в турнирной таблице, набрав 22 балла. «Аль-Кадисия» выиграла четвертый поединок подряд. В активе команды такое количество баллов, она идет на пятом месте в таблице, уступая «Аль-Насру» и «Аль-Шабабу» по дополнительным показателям.

Ранее Роналду ответил, забьет ли он 1000 голов за карьеру.

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