Названа причина неудач «Зенита» в РПЛ

Неудачи «Зенита» в последних матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) связаны с недостатком мотивации у футболистов и с проблемами в их подготовке. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший игрок и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин.

«Здесь два фактора неудач. Прежде всего, у футболистов, которые несколько лет подряд выигрывают чемпионат, потерялась мотивация, особенно у легионеров, бразильцев, которые являются костяком. А на них ориентируются и наши ребята. Пресыщение победами сказывается отрицательно.

Вторая причина проблем – неудовлетворительная подготовка. Потому что если даже при плохой мотивации ты в порядке, то можешь включиться и сделать результат. Значит, была упущена подготовка. И «Крылья Советов», и «Акрон» — команды ни на что не претендующие. И домашние поражения от них говорят о том, что «Зенит» не в порядке». Он мог с отрывом уйти на перерыв, а по факту получилось, что пять команд претендует на титул», — считает Гладилин.

Перед зимней паузой в РПЛ «Зенит» потерпел два поражения подряд. Сине-бело-голубые дома уступили «Крыльям Советов» 2:3, а затем также на своем поле проиграли «Акрону» 1:2. На перерыв в чемпионате подопечные Сергея Семака ушли на втором месте: они набрали 39 очков — столько же, сколько и лидирующий «Краснодар». «Зенит» уступает южанам по дополнительным показателям.

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