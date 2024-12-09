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КДК РФС рассмотрит один из эпизодов матча «Краснодар» — «Локомотив»

КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Краснодара» Мусаева в матче с «Локомотивом»

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Телеграм-канал «ФК «Краснодар»»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаление главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева за нецензурную брань в адрес арбитра в концовке встречи с московским «Локомотивом». Слова главы комитета Артура Григорьянца приводит РИА Новости.

«Рассмотрим удаление на 90-й минуте игры за нецензурную брань в адрес первого помощника судьи главного тренера «Краснодара» Мусаева. Он приглашен на заседание, которое состоится в четверг», — заявил Григорьянц.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Краснодар», завершилась со счетом 0:0. Хозяева имели большое количество моментов, но отличиться так и не сумели. В концовке игры главный судья встречи Василий Казарцев показал красную карточку Мусаеву.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Благодаря этой ничьей, «Краснодар» завершит 2024 год в статусе лидера РПЛ. В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее Килиан Мбаппе назвал причину, по которой он мог отказаться от перехода в «Реал».

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