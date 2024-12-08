Главный тренер «Динамо» назвал недовольного СВО футболиста важным для команды

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал слухи о возможном уходе из команды полузащитника Бителло. Слова специалиста приводит «Советский спорт».

«Бителло — важный игрок для нас. Если же у него есть какой-то интерес уйти, то он должен решать это с клубом. Я его буду использовать до конца», — заявил Личка.

7 декабря сообщалось, что Бителло хочет уехать из России из-за СВО.

Также отмечалось, что футболист не теряет надежд на вызов в сборную Бразилии. Одним из вариантов продолжения карьеры игрока является «Ботафого».

В текущем сезоне чемпионата России Бителло провел 15 матчей, забил один мяч и отдал девять результативных передач.

«Краснодар» завершит 2024 год в статусе лидера РПЛ. В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее в «Црвене Звезде» опровергли возвращение игрока команды в «Зенит».