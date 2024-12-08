Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Капитан «Ростова» подвел итоги первой части сезона

Глебов: ставлю «Ростову» за первую часть чемпионата оценку «хорошо»

close
РИА Новости

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов подвел итоги первой части чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «РБ Спорт».

«Какую оценку ставлю «Ростову» в первой части сезона? Наверное, за почти полтора месяца — хорошо. Если глобально брать, естественно, хотелось лучше выступить. Но это футбол», — заявил Глебов.

7 декабря «Ростов» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 3:1.

На 32-й минуте матча футболист «Крыльев» Иван Олейников открыл счет. Через пять минут игрок самарской команды Доминик Ороз забил мяч в собственные ворота. Мохаммад Мохеби в начале второго тайма вывел «Ростов» вперед, а Максим Осипенко ударом с пенальти на 73-й минуте установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 баллов.

Ранее «Краснодар» и «Локомотив» объявили составы на матч чемпионата России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами