Капитан «Ростова» подвел итоги первой части сезона

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов подвел итоги первой части чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «РБ Спорт».

«Какую оценку ставлю «Ростову» в первой части сезона? Наверное, за почти полтора месяца — хорошо. Если глобально брать, естественно, хотелось лучше выступить. Но это футбол», — заявил Глебов.

7 декабря «Ростов» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 3:1.

На 32-й минуте матча футболист «Крыльев» Иван Олейников открыл счет. Через пять минут игрок самарской команды Доминик Ороз забил мяч в собственные ворота. Мохаммад Мохеби в начале второго тайма вывел «Ростов» вперед, а Максим Осипенко ударом с пенальти на 73-й минуте установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 баллов.

Ранее «Краснодар» и «Локомотив» объявили составы на матч чемпионата России.