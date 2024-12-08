«Краснодар» и «Локомотив» объявили составы на матч чемпионата России

«Краснодар» и московский «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Диего Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Виктор Са.

«Локомотив»: Митрюшкин, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Сулейманов, Пиняев.

Встреча состоится на стадионе «Краснодар», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния, главным арбитром которого назначен Василий Казарцев.

«Краснодар» может завершить 2024 год в статусе лидера чемпионата России — для этого подопечным Мурада Мусаева необходимо не проиграть. На текущий момент они занимают вторую строчку с 38 баллами. У «Зенита», который идет первым, 39 очков. «Локомотив» занимает пятую строчку с 34 баллами — в случае успеха они догонят идущий третьим «Спартак».

В следующем туре РПЛ, который состоится уже весной 2025 года, «Краснодар» сыграет дома с «Крыльями Советов». «Локомотив» сыграет в Махачкале с «Динамо». Время начала матчей будет определено позднее, 19-й тур РПЛ стартует 2 марта.

Ранее ЦСКА обыграл «Факел» в матче РПЛ.