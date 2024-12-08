«Динамо» разгромило «Химки» в последнем матче в 2024 году

Московское «Динамо» обыграло подмосковные «Химки» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина», завершилась со счетом 4:1. Голами в составе победившей команды отметились Константин Тюкавин, который оформил дубль, Хорхе Карраскаль и Вячеслав Грулев. Единственный мяч «Химок» забил Резиуан Мирзов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния, главным арбитром которого был назначен Павел Шадыханов.

В турнирной таблице национального первенства «Динамо» идет на четвертой строчке. Подопечные Марцела Лички набрали 35 баллов и на четыре очка отстают от лидирующего петербургского «Зенита». «Химки» расположились в зоне стыковых матчей на 13-й позиции, в активе команды 16 очков.

В следующем туре РПЛ, который состоится уже весной 2025 года, «Динамо» на выезде сыграет с «Ростовом». «Химки» сразятся на домашнем стадионе с воронежским «Факелом». Время начала матчей будет определено позднее, 19-й тур РПЛ стартует 2 марта.

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