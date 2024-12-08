ЦСКА и «Факел» объявили составы на матч чемпионата России

Воронежский «Факел» и московский ЦСКА назвали стартовые составы на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Факел»: Гудиев, Юрганов, Калинин, Сенхаджи, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими, Мертенс, Марков, Каштанов.

ЦСКА: Тороп, Круговой, Дивеев, Мойзес, Роша, Келлвен, Обляков, Кисляк, Файзуллаев, Пьянич, Мусаев.

Встреча состоится на стадионе «Факел» в Воронеже, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния, главным арбитром которого назначен Кирилл Левников.

ЦСКА в турнирной таблице национального первенства идет на шестой строчке. Подопечные Марко Николича набрали 28 баллов и на 11 очков отстают от лидирующего петербургского «Зенита». «Факел» расположился в зоне стыковых матчей на 14-й позиции. В активе воронежской команды 14 баллов.

В следующем туре РПЛ, который состоится уже весной 2025 года, ЦСКА на выезде сыграет с петербургским «Зенитом». «Факел» сразится с подмосковными «Химками». Время начала матчей будет определено позднее, 19-й тур РПЛ стартует 2 марта.

Ранее Сергей Семак раскрыл, что нужно «Зениту» для побед.