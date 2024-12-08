Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦСКА и «Факел» объявили составы на матч чемпионата России

«Факел» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч 18-го тура РПЛ

close
Александр Вильф/РИА Новости

Воронежский «Факел» и московский ЦСКА назвали стартовые составы на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Факел»: Гудиев, Юрганов, Калинин, Сенхаджи, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими, Мертенс, Марков, Каштанов.

ЦСКА: Тороп, Круговой, Дивеев, Мойзес, Роша, Келлвен, Обляков, Кисляк, Файзуллаев, Пьянич, Мусаев.

Встреча состоится на стадионе «Факел» в Воронеже, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния, главным арбитром которого назначен Кирилл Левников.

ЦСКА в турнирной таблице национального первенства идет на шестой строчке. Подопечные Марко Николича набрали 28 баллов и на 11 очков отстают от лидирующего петербургского «Зенита». «Факел» расположился в зоне стыковых матчей на 14-й позиции. В активе воронежской команды 14 баллов.

В следующем туре РПЛ, который состоится уже весной 2025 года, ЦСКА на выезде сыграет с петербургским «Зенитом». «Факел» сразится с подмосковными «Химками». Время начала матчей будет определено позднее, 19-й тур РПЛ стартует 2 марта.

Ранее Сергей Семак раскрыл, что нужно «Зениту» для побед.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами