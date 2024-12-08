Боец Волков раскрыл, при каком условии будет изменен результат боя с Ганом

Российский боец Александр Волков на YouTube-канале «Ушатайка» рассказал, в каком случае результат его поединка с французом Сирилем Ганом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 310 будет пересмотрен.

«Будем, конечно, стараться решение оспорить. Конечно, я знаю, что таких прецедентов, чтобы получилось оспорить, еще не было. Но попробуем подключить команду юристов. Насколько я знаю, это возможно, если сама судья признает, что была неправа», — заявил Волков.

Поединок состоялся в рамках основного карда и продлился все заявленные правилами три раунда. Победа была присуждена Гану раздельным судейским решением. Судейские записки таковы — 29:28, 28:29, 29:28. Позднее Волков заявил, что женщина-судья несправедливо поступила при выставлении оценок.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

В первый раз Волков и Ган встретились в июне 2021 года, и тогда французский боец одержал победу единогласным судейским решением — 50-45, 50-45, 49-46. Впоследствии Ган выиграл титул временного чемпиона UFC благодаря победе над Дерриком Льюисом, но затем уступил звание, потерпев поражение от Френсиса Нганну.

Ранее президент UFC извинился перед Волковым из-за его поражения от Гана.