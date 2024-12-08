Президент UFC извинился перед Волковым из-за его поражения от Гана

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт извинился перед российским бойцом Александром Волковым и признался, что считает его победителем боя с французом Сирилем Ганом, который прошел на турнире UFC 310. Его слова передает «Матч ТВ».

«Вы видели, что случилось после поединка. Вы слышали гул толпы. Я подошел к Волкову после боя и принес извинения», — заявил Уайт.

Поединок состоялся в рамках основного карда и продлился все заявленные правилами три раунда. Победа была присуждена Гану раздельным судейским решением. Судейские записки таковы — 29:28, 28:29, 29:28.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

В первый раз Волков и Ган встретились в июне 2021 года, и тогда французский боец одержал победу единогласным судейским решением — 50-45, 50-45, 49-46. Впоследствии Ган выиграл титул временного чемпиона UFC благодаря победе над Дерриком Льюисом, но затем уступил звание, потерпев поражение от Френсиса Нганну.

Ранее Волков сделал заявление после поражения на UFC 310.