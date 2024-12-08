UFC 310: Евлоев победил Стерлинга, Волков готовится к бою с Ганом. LIVE

После победы Чхве заявил, что в следующем поединке хочет встретиться с Брайсом Митчеллом. А тем временем, Евлоев и Стерлинг в подтрибунном помещении сделали совместное фото. Ничего, кроме уважения между соперниками.
Бой завершен! Чхве перевел соперника в партер и в течение трех минут, не позволяя Ландверу вывернуться, методично его избивал. В итоге рефери остановил поединок, зафиксировав победу корейца техническим нокаутом!
Проведя первый раунд, преимущественно, на дистанции, во второй пятиминутке Чхве активно вступал в борьбу и также доминировал. С огромным трудом Ландвер выворачивался, чтобы не попасться на удушающий. Создается впечатление, что американец уже на пределе.
Мощнейший первый раунд провел Чхве. У корейца пока что огромное преимущество как в скорости, так и в количестве и в точности ударов. Ландвер ничего не смог противопоставить сопернику, он явно ошарашен.
Главным боем вечера станет поединок, в котором сойдутся бразилец Александр Пантожа и японец Кай Асакура. Но для российских болельщиков ключевым событием турнира станет, конечно, бой Александра Волкова с французом Сирилем Ганом.
С минуты на минуту стартует главный кард. Он открывается боем между американцем Нэйтом Ландвером и представителем Южной Кореи Ту Чо Чхве.
Евлоев — второй российский боец в карьере Стерлинга. В 2021 и 2022 годах американец встречался с Петром Яном и оба раза победил. Но в этот раз Алджамейн ничего не смог противопоставить Мовсару, который одержал 19-ю победу в 19-ти боях на профессиональном уровне — соответственно, оставшись непобежденным. Вот как выглядят судейские записки по итогам боя Евлоева и Стерлинга.
Для начала — о главном на данный момент. В прелимах состоялась великолепная победа россиянина Мовсара Евлоева над американцем Алджамейном Стерлингом! Евлоев победил единогласным решением судей.