UFC 310: Евлоев победил Стерлинга, Волков готовится к бою с Ганом. LIVE

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Евлоев — второй российский боец в карьере Стерлинга. В 2021 и 2022 годах американец встречался с Петром Яном и оба раза победил. Но в этот раз Алджамейн ничего не смог противопоставить Мовсару, который одержал 19-ю победу в 19-ти боях на профессиональном уровне — соответственно, оставшись непобежденным. Вот как выглядят судейские записки по итогам боя Евлоева и Стерлинга.