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Спорт

UFC 310: Евлоев победил Стерлинга, Волков готовится к бою с Ганом. LIVE

Смешанные единоборства. UFC 310. Сириль Ган (Франция) — Александр Волков (Россия). ОНЛАЙН

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UFC
В Лас-Вегасе проходит номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата — UFC 310. В бое предварительного карда россиянин Мовсар Евлоев одержал победу над американцем Алджамейном Стерлингом. В основном карде Александр Волков поборется с французом Сирилем Ганом. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий турнира.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
06:41

После победы Чхве заявил, что в следующем поединке хочет встретиться с Брайсом Митчеллом. А тем временем, Евлоев и Стерлинг в подтрибунном помещении сделали совместное фото. Ничего, кроме уважения между соперниками.

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06:36

Бой завершен! Чхве перевел соперника в партер и в течение трех минут, не позволяя Ландверу вывернуться, методично его избивал. В итоге рефери остановил поединок, зафиксировав победу корейца техническим нокаутом!

06:31

Проведя первый раунд, преимущественно, на дистанции, во второй пятиминутке Чхве активно вступал в борьбу и также доминировал. С огромным трудом Ландвер выворачивался, чтобы не попасться на удушающий. Создается впечатление, что американец уже на пределе.

06:25

Мощнейший первый раунд провел Чхве. У корейца пока что огромное преимущество как в скорости, так и в количестве и в точности ударов. Ландвер ничего не смог противопоставить сопернику, он явно ошарашен.

06:20

Стартовал первый бой основного карда! В октагоне — Нэйт Ландвер и Ту Хо Чхве.

06:10

Главным боем вечера станет поединок, в котором сойдутся бразилец Александр Пантожа и японец Кай Асакура. Но для российских болельщиков ключевым событием турнира станет, конечно, бой Александра Волкова с французом Сирилем Ганом.

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06:00

С минуты на минуту стартует главный кард. Он открывается боем между американцем Нэйтом Ландвером и представителем Южной Кореи Ту Чо Чхве.

05:55

Евлоев — второй российский боец в карьере Стерлинга. В 2021 и 2022 годах американец встречался с Петром Яном и оба раза победил. Но в этот раз Алджамейн ничего не смог противопоставить Мовсару, который одержал 19-ю победу в 19-ти боях на профессиональном уровне — соответственно, оставшись непобежденным. Вот как выглядят судейские записки по итогам боя Евлоева и Стерлинга.

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05:45

Для начала — о главном на данный момент. В прелимах состоялась великолепная победа россиянина Мовсара Евлоева над американцем Алджамейном Стерлингом! Евлоев победил единогласным решением судей.

05:40

Доброго времени суток, уважаемые любители смешанных единоборств! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию событий основного карда турнира UFC 310!

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