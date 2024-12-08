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Семак раскрыл, что нужно «Зениту» для побед

Тренер «Зенита» Семак заявил, что команда нуждается в голодных до побед игроках

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после поражения от тольяттинского «Акрона» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил о важности прихода в команду новых футболистов. Его слова приводит РИА Новости.

«Нужны эмоции, нужна свежая кровь — чтобы приходили игроки, голодные до побед. Понимаю ребят — каждый год одно и то же, черпать эмоции — самое сложное, особенно для тех, кто добился результата в последние годы», — заявил Семак.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», завершилась с результатом 2:1.

На десятой минуте матча счет открыл футболист «Акрона» Стефан Лончар. Через 11 минут Андрей Мостовой счет сравнял, но Артем Дзюба перед самым перерывом вновь вывел «Акрон» вперед, установив окончательный счет матча. На 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок «Акрона» Кирилл Данилин.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 39 очков. Второе место занимает «Краснодар», набрав 38 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набравший 37 очков. «Акрон» занимает девятое место, имея в активе 22 балла.

Ранее Александр Мостовой спел после победы «Акрона» над «Зенитом».

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