Боец Волков стал претендентом на титул UFC после поражения от Гана

Российский боец Александр Волков будет официальным претендентом на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе, несмотря на поражение от представителя Франции Сириля Гана на турнире промоушена под номером 310. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсмена Иван Банников.

«Все руководство UFC согласно, что Александр победил. Судья, известная скандальными решениями в боксе, оставила след и в этой истории. Но мы благодарны руководству UFC, они сообщили нам, что, несмотря на это судейское ограбление Александра, Волков остается претендентом на титул, а не Ган», — отметил он.

Чемпионом промоушена в этой категории является Джон Джонс.

Поединок состоялся в рамках основного карда и продлился все заявленные правилами три раунда. Победа была присуждена Гану раздельным судейским решением. Судейские записки таковы — 29:28, 28:29, 29:28.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

В первый раз Волков и Ган встретились в июне 2021 года, и тогда французский боец одержал победу единогласным судейским решением — 50-45, 50-45, 49-46. Впоследствии Ган выиграл титул временного чемпиона UFC благодаря победе над Дерриком Льюисом, но затем уступил звание, потерпев поражение от Френсиса Нганну.

Ранее президент UFC извинился перед Волковым из-за его поражения от Гана.