Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боец Волков стал претендентом на титул UFC после поражения от Гана

Боец Волков назначен официальным претендентом на титул UFC после поражения

close
Stephen R. Sylvanie-Imagn Images/Reuters

Российский боец Александр Волков будет официальным претендентом на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе, несмотря на поражение от представителя Франции Сириля Гана на турнире промоушена под номером 310. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсмена Иван Банников.

«Все руководство UFC согласно, что Александр победил. Судья, известная скандальными решениями в боксе, оставила след и в этой истории. Но мы благодарны руководству UFC, они сообщили нам, что, несмотря на это судейское ограбление Александра, Волков остается претендентом на титул, а не Ган», — отметил он.

Чемпионом промоушена в этой категории является Джон Джонс.

Поединок состоялся в рамках основного карда и продлился все заявленные правилами три раунда. Победа была присуждена Гану раздельным судейским решением. Судейские записки таковы — 29:28, 28:29, 29:28.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

В первый раз Волков и Ган встретились в июне 2021 года, и тогда французский боец одержал победу единогласным судейским решением — 50-45, 50-45, 49-46. Впоследствии Ган выиграл титул временного чемпиона UFC благодаря победе над Дерриком Льюисом, но затем уступил звание, потерпев поражение от Френсиса Нганну.

Ранее президент UFC извинился перед Волковым из-за его поражения от Гана.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами