«Динамо» и «Химки» назвали составы на матч РПЛ

Московское «Динамо» и подмосковные «Химки» назвали стартовые составы на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо»: Лунев, Маричал, Бальбуэна, Фернандес, Лаксальт, Карраскаль, Кутицкий, Фомин, Бителло, Гладышев, Тюкавин.

«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Голубович, Ориньо, Бакаев, Вера, Корредера, Мехия, Руденко, Садыгов.

Встреча состоится в Москве на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния, главным арбитром которого назначен Павел Шадыханов.

В турнирной таблице национального первенства «Динамо» идет на пятой строчке. Подопечные Марцела Лички набрали 32 балла и на семь очков отстают от лидирующего петербургского «Зенита». «Химки» расположились в зоне стыковых матчей на 13-й позиции, в активе команды 16 очков.

В следующем туре РПЛ, который состоится уже весной 2025 года, «Динамо» на выезде сыграет с «Ростовом». «Химки» сразятся на домашнем стадионе с воронежским «Факелом». Время начала матчей будет определено позднее, 19-й тур РПЛ стартует 2 марта.

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