У экс-тренера сборной России нашли рак

У бывшего тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева нашли рак. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 84-летнему экс-тренеру сборной диагностировали новообразование в желудке. Врачи также назначили терапию из-за кардиомиопатии — сердечной недостаточности. Заболевание характеризуется изменениями в структуре и работе миокарда — сердечной мышцы.

Игнатьев — воспитанник московского «Спартака». В своей игровой карьере он выступал за ижевский «Зенит», «Ракету», «Волгу», махачкалинское «Динамо», «Метеор» из Жуковского, уфимский «Строитель». Тренерскую карьеру он начал в 1973 году, а в 1996 году сменил Олега Романцева на посту наставника сборной России. Под его руководством национальная команда не смогла пройти квалификацию на чемпионат мира — 1998. При этом ранее Игнатьев тренировал юношескую команду СССР, которая в 1988 году выиграла чемпионат Европы.

Последним местом работы Игнатьева было московское «Торпедо», где он с 2013 по 2018 год занимал должность вице-президента.

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