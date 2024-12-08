«Очень расстроен»: француз Ган о своей победе над Волковым на UFC 310

Французский боец Сириль Ган после своей победы над представителем России Александром Волковым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 310 заявил, что недоволен своим выступлением, а также рассказал о полученном повреждении. Его слова приводит пресс-служба UFC в социальной сети X.

«Я недоволен выступлением, оказался в опасной позиции, сломал пальцы на ноге после первого же удара. Очень расстроен, но судьи решили, что я лучше», — заявил Ган.

Поединок состоялся в рамках основного карда и продлился все заявленные правилами три раунда. Победа была присуждена Гану раздельным судейским решением. Судейские записки таковы — 29:28, 28:29, 29:28.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

В первый раз Волков и Ган встретились в июне 2021 года, и тогда французский боец одержал победу единогласным судейским решением — 50-45, 50-45, 49-46. Впоследствии Ган выиграл титул временного чемпиона UFC благодаря победе над Дерриком Льюисом, но затем уступил звание, потерпев поражение от Френсиса Нганну.

Ранее Волков сделал заявление после поражения на UFC 310.