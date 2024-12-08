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«Очень расстроен»: француз Ган о своей победе над Волковым на UFC 310

Боец Ган заявил, что расстроен после своей победы над Волковым на UFC 310

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Stephen R. Sylvanie-Imagn Images/Reuters

Французский боец Сириль Ган после своей победы над представителем России Александром Волковым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 310 заявил, что недоволен своим выступлением, а также рассказал о полученном повреждении. Его слова приводит пресс-служба UFC в социальной сети X.

«Я недоволен выступлением, оказался в опасной позиции, сломал пальцы на ноге после первого же удара. Очень расстроен, но судьи решили, что я лучше», — заявил Ган.

Поединок состоялся в рамках основного карда и продлился все заявленные правилами три раунда. Победа была присуждена Гану раздельным судейским решением. Судейские записки таковы — 29:28, 28:29, 29:28.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

В первый раз Волков и Ган встретились в июне 2021 года, и тогда французский боец одержал победу единогласным судейским решением — 50-45, 50-45, 49-46. Впоследствии Ган выиграл титул временного чемпиона UFC благодаря победе над Дерриком Льюисом, но затем уступил звание, потерпев поражение от Френсиса Нганну.

Ранее Волков сделал заявление после поражения на UFC 310.

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