«Неправильное решение»: Волков сделал заявление после поражения на UFC 310

Российский боец Александр Волков после поражения от представителя Франции Сириля Гана на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 310 признался, что был уверен в своей победе. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Уверен, что выиграл бой. Еще раз спасибо всем, кто меня поддерживает. Не знаю, что с этим можно сделать. За кулисами ко мне подошли боссы UFC, самый главный босс… Все считают, что это было неправильное решение. Я пока что на эмоциях, но бой выиграл 100%. Куда смотрели судьи, кто вообще судил — этого я не знаю», — заявил он.

Поединок состоялся в рамках основного карда и продлился все заявленные правилами три раунда. Победа была присуждена Гану раздельным судейским решением. Судейские записки таковы — 29:28, 28:29, 29:28.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

В первый раз Волков и Ган встретились в июне 2021 года, и тогда французский боец одержал победу единогласным судейским решением — 50-45, 50-45, 49-46. Впоследствии Ган выиграл титул временного чемпиона UFC благодаря победе над Дерриком Льюисом, но затем уступил звание, потерпев поражение от Френсиса Нганну.

Ранее непобежденный Мовсар Евлоев взял верх над экс-чемпионом UFC Алджамейном Стерлингом.