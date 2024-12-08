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«Неправильное решение»: Волков сделал заявление после поражения на UFC 310

Российский боец Волков сделал заявление после поражения от Гана на UFC 310

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Stephen R. Sylvanie-Imagn Images/Reuters

Российский боец Александр Волков после поражения от представителя Франции Сириля Гана на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 310 признался, что был уверен в своей победе. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Уверен, что выиграл бой. Еще раз спасибо всем, кто меня поддерживает. Не знаю, что с этим можно сделать. За кулисами ко мне подошли боссы UFC, самый главный босс… Все считают, что это было неправильное решение. Я пока что на эмоциях, но бой выиграл 100%. Куда смотрели судьи, кто вообще судил — этого я не знаю», — заявил он.

Поединок состоялся в рамках основного карда и продлился все заявленные правилами три раунда. Победа была присуждена Гану раздельным судейским решением. Судейские записки таковы — 29:28, 28:29, 29:28.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

В первый раз Волков и Ган встретились в июне 2021 года, и тогда французский боец одержал победу единогласным судейским решением — 50-45, 50-45, 49-46. Впоследствии Ган выиграл титул временного чемпиона UFC благодаря победе над Дерриком Льюисом, но затем уступил звание, потерпев поражение от Френсиса Нганну.

Ранее непобежденный Мовсар Евлоев взял верх над экс-чемпионом UFC Алджамейном Стерлингом.

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