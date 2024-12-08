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Россиянин Волков проиграл на турнире UFC раздельным решением судей

Сириль Ган раздельным решением одолел Александра Волкова на UFC 310

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UFC

Российский боец Александр Волков потерпел поражение от представителя Франции Сириля Гана на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 310.

Поединок состоялся в рамках основного кадра и продлился все заявленные правилами три раунда. Победа была присуждена Гану раздельным судейским решением.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

В первый раз Волков и Ган встретились в июне 2021 года, и тогда французский боец одержал победу единогласным судейским решением — 50-45, 50-45, 49-46. Впоследствии Ган выиграл титул временного чемпиона UFC благодаря победе над Дерриком Льюисом, но затем уступил звание, потерпев поражение от Френсиса Нганну.

23 июня Волков одержал победу над соотечественником Сергеем Павловичем единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 29-28. После боя он подошел к Павловичу поблагодарить его, однако тот оттолкнул его.

До поединка, на дуэли взглядов, у спортсменов также произошла перепалка. Причиной для спора российских спортсменов стало обсуждение на тему того, кто из них первым примет бой. Остановить конфликт смог только глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт.

Ранее непобежденный Мовсар Евлоев взял верх над экс-чемпионом UFC Алджамейном Стерлингом.

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