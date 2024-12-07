Кокорин назвал Дзюбу Иудой

Футболист кипрского «Ариса» Александр Кокорин отреагировал на новый пост форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы, который он опубликовал после победы над петербургским «Зенитом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Дзюба записал мотивационное видео. В комментариях к посту Кокорин написал: «Иуда».

Встреча между «Зенитом» и «Акроном» завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Самарской области.

На десятой минуте матча счет открыл футболист «Акрона» Стефан Лончар. Через 11 минут Андрей Мостовой счет сравнял, но Артем Дзюба перед самым перерывом вновь вывел «Акрон» вперед, установив окончательный счет матча. На 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок «Акрона» Кирилл Данилин.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 39 очков. Второе место занимает «Краснодар», набрав 38 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набравший 37 очков. «Акрон» занимает девятое место, имея в активе 22 балла.

Ранее Дзюба эмоционально отреагировал на гол в ворота «Зенита».