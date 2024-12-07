Дзюба эмоционально отреагировал на гол в ворота «Зенита»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба отреагировал на гол в ворота петербургского «Зенита» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Все, я добился всего (смеется). Сегодня я самый счастливый человек на свете. Счастье — в правде. Гол получился классным, передача великолепная», — сказал Дзюба.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Акрона».

На десятой минуте матча счет открыл футболист «Акрона» Стефан Лончар. Через 11 минут Андрей Мостовой счет сравнял, но Артем Дзюба перед самым перерывом вновь вывел «Акрон» вперед, установив окончательный счет матча. На 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок «Акрона» Кирилл Данилин.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 39 очков. Второе место занимает «Краснодар», набрав 38 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набравший 37 очков. «Акрон» занимает девятое место, имея в активе 22 балла.

«Краснодар» может обогнать «Зенит» по итогам 18-го тура, если обыграет 8 декабря «Локомотив». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Дзюба чуть не расплакался после победы над «Оренбургом».