Капитан «Крыльев Советов» раскритиковал пресс-службу клуба за поздравление «Акрона» с победой

Капитан самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков раскритиковал пресс-службу команды, которая в Telegram-канале поздравила тольяттинский «Акрон» с победой над петербургским «Зенитом». Примечательно, что критика со стороны Солдатенкова в адрес самарской пресс-службы также появилась в Telegram-канале «Крыльев».

«Вы можете себе представить, что «Спартак» поздравит ЦСКА с победой? Я не могу представить. Думаю, что вы тоже такого представить не можете. Это Telegram-канал «Крыльев Советов», — заявил Солдатенков.

«Акрон» обыграл «Зенит» со счетом 2:1.

На десятой минуте матча счет открыл футболист «Акрона» Стефан Лончар. Через 11 минут Андрей Мостовой счет сравнял, но Артем Дзюба перед самым перерывом вновь вывел «Акрон» вперед, установив окончательный счет матча. На 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок «Акрона» Кирилл Данилин.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 39 очков. Второе место занимает «Краснодар», набрав 38 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набравший 37 очков. «Акрон» занимает девятое место, имея в активе 22 балла.

Ранее Артем Дзюба одной фразой объяснил, почему не праздновал гол в ворота «Зенита».