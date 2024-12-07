Дзюба одной фразой объяснил, почему не праздновал гол в ворота «Зенита»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что не мог позволить себе праздновать гол в ворота «Зенита» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Я лучшие годы провел здесь, не мог себе позволить», — сказал Дзюба.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Акрона».

На десятой минуте матча счет открыл футболист «Акрона» Стефан Лончар. Через 11 минут Андрей Мостовой счет сравнял, но Артем Дзюба перед самым перерывом вновь вывел «Акрон» вперед, установив окончательный счет матча. На 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок «Акрона» Кирилл Данилин.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 39 очков. Второе место занимает «Краснодар», набрав 38 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набравший 37 очков. «Акрон» занимает девятое место, имея в активе 22 балла.

Ранее нападающий «Зенита» объяснил сенсационное поражение от «Акрона».