Глава РПЛ о коррупции в футболе: виновные будут наказаны

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что виновные в коррупции в российском футболе понесут наказание, передает РИА Новости.

«Тема не смешная. Закончится первая часть чемпионата, надеюсь, уже удастся встретиться с Федорищевым. Если докажут вину, виновные будут наказаны», — сказал Алаев.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание РПЛ. Позднее Алаев заявил, что настроен решительно разобраться в коррупционном скандале, который возник вокруг судейского корпуса в российском футболе.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил уверенность в том, что глава судей Павел Каманцев не причастен к коррупционному скандалу.

Ранее в московском «Динамо» сделали заявление из-за коррупционного скандала.