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«Спартак» повторил рекорд чемпионатов России

«Спартак» повторил рекорд чемпионатов России по крупным победам подряд

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Александр Вильф/РИА Новости

Московский «Спартак», обыграв «Пари НН» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), установил рекорд чемпионатов России по крупным победам подряд, передает Opta Sports.

«Спартак» разгромил тольяттинский «Акрон» (4:0), московский «Локомотив» (5:2), «Краснодар» (3:0) и «Пари НН» (3:0).

До этого четыре крупные победы подряд одерживал «Спартак» в 1993 году, петербургский «Зенит» (2005 год) и казанский «Рубин» (2009 год).

Счет в матче с «Пари НН» открыл Тео Бонгонда на 53-й минуте. Также в поединке отличились Манфред Угальде (62-я минута) и Эсекьель Барко (64-я минута).

«Спартак» после 18 туров национального первенства замыкает тройку лучших в турнирной таблице. В активе подопечных Деяна Станковича 37 баллов, команда на два очка отстает от лидирующего петербургского «Зенита», который свой матч еще не сыграл. Нижегородский клуб идет на 12-й строчке, набрав 16 баллов.

В следующем туре РПЛ, который состоится уже весной 2025 года, «Спартак» 2 марта дома примет «Оренбург».

Ранее футболист «Спартака» установил уникальное достижение.

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