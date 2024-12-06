Гол Роналду не помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Иттихад» Бензема

В матче чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад», за который играет француз Карим Бензема, обыграл «Аль-Наср» португальца Криштиану Роналду.

Встреча завершилась со счетом 2:1. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. На 55-й минуте матча счет открыл Бензема. Через две минуты Роналду сравнял счет. В самом конце матча Стивен Бергвейн принес победу своей команде.

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» занимает первое место, набрав 36 очков. Второе место занимает «Аль-Хиляль», набрав 31 балл. «Аль-Кадисия» с 28 баллами идет на третьей строчке, набрав 28 баллов. «Аль-Наср» располагается на четвертом месте, набрав 25 баллов.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Бензема стал игроком «Аль-Иттихада» в июне 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что Бензема разочаровался от жизни в Саудовской Аравии.