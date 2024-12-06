Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гол Роналду не помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Иттихад» Бензема

Бензема и Роналду забили по мячу в матче «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»

close
Reuters

В матче чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад», за который играет француз Карим Бензема, обыграл «Аль-Наср» португальца Криштиану Роналду.

Встреча завершилась со счетом 2:1. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. На 55-й минуте матча счет открыл Бензема. Через две минуты Роналду сравнял счет. В самом конце матча Стивен Бергвейн принес победу своей команде.

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» занимает первое место, набрав 36 очков. Второе место занимает «Аль-Хиляль», набрав 31 балл. «Аль-Кадисия» с 28 баллами идет на третьей строчке, набрав 28 баллов. «Аль-Наср» располагается на четвертом месте, набрав 25 баллов.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Бензема стал игроком «Аль-Иттихада» в июне 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что Бензема разочаровался от жизни в Саудовской Аравии.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами