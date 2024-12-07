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«Спартак» и «Пари НН» сыграют специальным мячом из-за непогоды

«Спартак» и «Пари НН» сыграют красным мячом из-за снегопада в Москве

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Александр Вильф/РИА Новости

Матч между московским «Спартаком» и «Пари Нижним Новгородом» в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) будет сыгран с использованием специального красного мяча из-за снегопада в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Лиги в Telegram-канале.

«По решению судьи матч «Спартак» — «Пари НН» пройдет с красными мячами!» — указано в сообщении.

Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого назначен Евгений Кукуляк.

«Спартак» после 17 туров национального первенства замыкает тройку лучших в турнирной таблице. В активе подопечных Деяна Станковича 34 балла, команда на пять очков отстает от лидирующего петербургского «Зенита». Нижегородский клуб идет на 12-й строчке, набрав 16 баллов.

В следующем туре РПЛ, который состоится уже весной 2025 года, «Спартак» 2 марта дома примет «Оренбург». «Пари НН» в тот же день сыграет на домашнем стадионе с тольяттинским «Акроном». Время начала матчей будет определено позднее.

Ранее Евгений Ловчев обозначил серьезную проблему «Спартака».

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