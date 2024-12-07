«Рашка»: живущая в США казахстанская боксерша резко высказалась о России

Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) критично оценила возможность получения паспорта Российской Федерации.

«Мое личное мнение: Рашка — это не страна, где нужно стремиться получить паспорт. Надеюсь, казахстанцев там нет!» — написала Сатыбалдинова.

На страницу спортсменки в социальной сети подписано 112 тысяч. Сама боксерша живет в США, а в октябре 2024 года она сообщила о желании пополнить ряды Национальной гвардии страны. Сатыбалдинова сдала тест для проверки профессиональной пригодности к службе в вооруженных силах.

Сатыбалдинова — мастер спорта по тяжелой атлетике. В Лос-Анджелес она переехала в 2017 году, с тех пор постоянно проживает в США.

21 октября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство Российской Федерации получили бразильский защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Дуглас Сантос, канадский хоккеист московского «Динамо» Седрик Пакетт и олимпийский чемпион 1988 года по греко-римской борьбе в составе сборной СССР Левон Джулфалакян.

Ранее чемпион UFC набросился на брата Хабиба Нурмагомедова.