Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Рашка»: живущая в США казахстанская боксерша резко высказалась о России

Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова назвала Россию «Рашкой»

close
lady_sparta/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) критично оценила возможность получения паспорта Российской Федерации.

«Мое личное мнение: Рашка — это не страна, где нужно стремиться получить паспорт. Надеюсь, казахстанцев там нет!» — написала Сатыбалдинова.

На страницу спортсменки в социальной сети подписано 112 тысяч. Сама боксерша живет в США, а в октябре 2024 года она сообщила о желании пополнить ряды Национальной гвардии страны. Сатыбалдинова сдала тест для проверки профессиональной пригодности к службе в вооруженных силах.

Сатыбалдинова — мастер спорта по тяжелой атлетике. В Лос-Анджелес она переехала в 2017 году, с тех пор постоянно проживает в США.

21 октября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство Российской Федерации получили бразильский защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Дуглас Сантос, канадский хоккеист московского «Динамо» Седрик Пакетт и олимпийский чемпион 1988 года по греко-римской борьбе в составе сборной СССР Левон Джулфалакян.

Ранее чемпион UFC набросился на брата Хабиба Нурмагомедова.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами