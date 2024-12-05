Экс-футболист ЦСКА подверг критике игрока «Спартака»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал защитника «Спартака» Срджана Бабича, заявив, что у него нет таланта, передает Legalbet.

«Он может только руками соперника хватать. Меня возмутила его игра против «Краснодара» в последнем матче. Это ужас какой-то! Пускай в регби идет. Надо же играть на опережение, читать игру», — сказал Пономарев.

Бабич в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) провел 16 матчей, забив два мяча и отдав результативную передачу. Также на его счету шесть желтых карточек.

1 декабря «Спартак» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ со счетом 3:0. На 17-й минуте матча отличился коста-риканский нападающий Манфред Угальде, а на 28-й — оформил дубль. В концовке игры окончательный счет установил аргентинец Эсекьель Барко на 90+4-й минуте. На первом месте идет петербургский «Зенит», набравший 39 баллов. На втором месте идет «Краснодар», имея в активе 38 очков. «Пари НН» идет на 12-м месте, имея в активе 16 очков.

Встреча между «Спартаком» и «Пари НН» состоится в Москве 7 декабря. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени. Эта игра станет заключительной для команд в 2024 году.

Ранее игрок «Спартака» Манфред Угальде установил рекорд чемпионатов России всех времен.