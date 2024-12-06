«Как из говна граната»: Губерниев раскритиковал Гашека за слова об Украине

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал чешского вратаря Доминика Гашека, который заявил о долге спортивных организаций перед Украиной. Его слова приводит NEWS.ru.

«Из него политик, поскольку он в Чехии реально все что можно проиграл, как из говна граната. Поэтому он может говорить что угодно. Пусть говорит, нам-то какая до этого разница», — заявил Губерниев, назвав Гашека «известным мудаком».

5 декабря Гашек заявил, что Национальная хоккейная лига (НХЛ), Женская теннисная ассоциация (WTA), Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов.

Гашек не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее Губерниев обвинил Гашека в маразме.