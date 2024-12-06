«Динамо» раскритиковали за пятое место в чемпионате России

Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной России Владимир Габулов выразил надежду, что бело-голубые смогут улучшить свои результаты во второй половине сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Слова экс-голкипера приводит Legalbet.

«Фанаты «Динамо» уже очень долго ждут победы в чемпионате страны. Но снова первая часть сезона получается неоднозначной. Позиция в турнирной таблице говорит сама за себя («Динамо» располагается на пятом месте в РПЛ. — «Газета.Ru»). Надеюсь, что дальше у динамовцев получится прибавить», — сказал Габулов.

По итогам 17 туров чемпионата России «Динамо» набрало 32 очка. Выше бело-голубых в турнирной таблице расположились петербургский «Зенит» (39 баллов), «Краснодар» (38), московский «Спартак» (34) и столичный «Локомотив» (34).

8 декабря «Динамо» сыграет на своем стадионе с подмосковными «Химками» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги. Этот матч станет последним перед зимней паузой в чемпионате.

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