Запрет алкоголя на футбольных матчах в России назвали большим минусом

Нападающий хоккейного клуба «Адмирал» из Владивостока Кирилл Петьков раскритиковал запрет продажи алкоголя на футбольных и хоккейных аренах в России, а также назвал большим минусом введение Fan ID. Слова хоккеиста приводит Legalbet.

«Я считаю немного неправильным то, что у нас в ледовых дворцах и на футбольных стадионах не продают алкоголь. Люди приходят поболеть за свой клуб, выпить, расслабиться. Большой минус, что на аренах нет алкоголя и ввели паспорта болельщика», — сказал Петьков.

Нападающий отметил, что продажа алкоголя раньше помогала спортивным клубам получить дополнительный доход.

Напомним, паспорт болельщика (Fan ID) стал обязательным к оформлению по ходу сезона-2022/23. Все желающие посетить матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) должны получить данный электронный документ, который содержит фотографию, а также имя и фамилию обладателя.

Запрет на продажу алкоголя действует с 2005 года как на футбольных, так и на хоккейных аренах.

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