Форвард «Спартака»: РПЛ сложнее чемпионата Нидерландов

Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде заявил, что Российская премьер-лига сложнее чемпионата Нидерландов, об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

«Для нападающих чемпионат России сложнее, тут больше борьбы. И конкуренция тоже выше: шесть ведущих клубов стремятся взять титул, остальные бьются в каждой игре», — сказал Угальде.

В текущем сезоне чемпионата России Угальде забил 14 мячей. Он является лучшим бомбардиром турнира. На втором месте идет Алексей Батраков, забив десять мячей.

1 декабря «Спартак» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ со счетом 3:0. На 17-й минуте матча отличился коста-риканский нападающий Манфред Угальде, а на 28-й — оформил дубль. В концовке игры окончательный счет установил аргентинец Эсекьель Барко на 90+4-й минуте. На первом месте идет петербургский «Зенит», набравший 39 баллов. На втором месте идет «Краснодар», имея в активе 38 очков. «Пари НН» идет на 12-м месте, имея в активе 16 очков.

Встреча между «Спартаком» и «Пари НН» состоится в Москве 7 декабря. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени. Эта игра станет заключительной для команд в 2024 году.

Ранее футболист «Спартака» назвал своего наставника в команде.