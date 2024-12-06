Мостовой: я пойду работать тренером только в солидный клуб

Бывший футболист Александр Мостовой на YouTube-канале Okko заявил, что будет работать тренером только в солидном клубе.

«Гвардиола и Зидан работали во вторых командах? . Они были там случайно, потому что их вернули, когда они закончили играть. Я не буду тренировать «Спартак-2». Мне не 30 лет. Я уже не могу в «Спартак-2». Время быстро летит, годы быстро пробегают», — сказал Мостовой.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке», но она сорвалась. После этого он прошел стажировку в московском «Динамо».

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

Ранее Мостовой ответил на вопрос о своем заработке.