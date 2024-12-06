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Вяльбе рассказала о результатах медицинского обследования трехкратного чемпиона ОИ Большунова

Президент ФЛГР Вяльбе о медицинском обследовании Большунова: ничего серьезного

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о состоянии здоровья трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, который прошел в Москве медицинское обследование, передает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

«Как дела у Большунова? Слава Богу, ничего страшного нет», — сказала Вяльбе.

3 декабря глава Вяльбе заявила, что Большунов пропустит масс-старт на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Тёи, потому что улетел для прохождения дополнительного медицинского обследования.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.

Ранее олимпийская чемпионка посоветовала Большунову уйти в отпуск по уходу за ребенком.

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